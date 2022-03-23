Лондон, , 23:17 — REGNUM 28-летний таранный форвард лондонского «Челси» и сборной Бельгии по футболу Ромелу Лукаку сообщил своим одноклубникам, что летом покинет команду. Об этом 23 марта сообщило издание AS.

Ромелу Лукаку Fifa.com

В текущем сезоне Ромелу Лукаку принял участие в 32-х матчах за «пенсионеров» во всех турнирах, в которых отметился десятью забитыми мячами. Лукаку выступает за «Челси» с 12 августа 2021 года после перехода из миланского «Интера» за 113 миллионов евро. На данный момент трансферная стоимость бельгийского нападающего, по оценкам портала transfermarkt, составляет 100 миллионов евро.

Ранее сообщалось, что «Челси» в ближайшее летнее трансферное окно могут покинуть Хаким Зиеш, Жоржиньо, Антонио Рюдигер и Андреас Кристенсен.