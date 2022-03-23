Вашингтон, 23 марта, 2022, 23:14 — ИА Регнум. Белый дом готовится объявить о выделении министерством транспорта $2,9 млрд на крупные инфраструктурные проекты в 2022 году в рамках одобренного Конгрессом закона об инфраструктуре, сообщает 23 марта Reuters.

(сс) Gage Skidmore Пит Буттиджич

По информации источников агентства, министр транспорта США Пит Буттиджич в ближайшее время официально обнародует план, в соответствии с которым будут распределяться указанные средства.

Ожидается, что $2,9 млрд будут распределены между конкретными получателями, минуя распределение на конкурсной основе. Министр считает, что предложение федерального правительства позволит исправить устаревшую инфраструктуру и инвестировать в крупные проекты для будущего экономики. Заявки на проекты будут приниматься до 23 мая.