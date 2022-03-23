Тула, , 23:09 — REGNUM 23 марта на официальном сайте тульского «Арсенала» объявили об уходе 21-летнего атакующего полузащитника сборной Грузии по футболу Зурико Давиташвили из клуба. Футболист продолжит карьеру в «Динамо» из Батуми.

Игрок ФК «Арсенал» Зурико Давиташвили Дарья Драй © ИА REGNUM

В текущем сезоне Зурико Давиташвили принял участие в двадцати матчах Тинькофф Российской Премьер-лиги 2021/22, в которых отметился тремя забитыми мячами в ворота «Химок», «Зенита», и «Крыльев Советов».

Зурико Давиташвили выступает за «Арсенал» с 20 июля 2021 года после перехода из казанского «Рубина» на правах свободного агента. Transfermarkt оценивает грузинского полузащитника в 2,5 миллиона евро.