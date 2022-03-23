Вашингтон, , 23:06 — REGNUM Более 14,5 миллиона американцев оформили медицинскую страховку Obamacare на 2022 год, что на 21% больше, чем годом ранее. Это стало самым высоким показателем за 12 лет, сообщает 23 марта Reuters.

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Порядка 10,3 миллиона человек из 33 штатов оформили страховку онлайн на сайте федерального правительства, и еще около 4,3 миллиона человек оформили её напрямую через правительство местных штатов.

Напомним, речь идёт о законе о доступном здравоохранении, который позиционировался в качестве главного достижения экс-президента США Барака Обамы, но был критически воспринят Республиканской партией.

Ранее глава Белого дома Джо Байден заявил, что его администрация зафиксировала 26-процентное увеличение испаноязычных владельцев страховки и 35-процентный рост количества клиентов-афроамериканцев.