В США рекордное число граждан оформили медстраховку Obamacare на 2022 год
Вашингтон, 23 марта, 2022, 23:06 — ИА Регнум. Более 14,5 миллиона американцев оформили медицинскую страховку Obamacare на 2022 год, что на 21% больше, чем годом ранее. Это стало самым высоким показателем за 12 лет, сообщает 23 марта Reuters.
Порядка 10,3 миллиона человек из 33 штатов оформили страховку онлайн на сайте федерального правительства, и еще около 4,3 миллиона человек оформили её напрямую через правительство местных штатов.
Напомним, речь идёт о законе о доступном здравоохранении, который позиционировался в качестве главного достижения экс-президента США Барака Обамы, но был критически воспринят Республиканской партией.
Ранее глава Белого дома Джо Байден заявил, что его администрация зафиксировала 26-процентное увеличение испаноязычных владельцев страховки и 35-процентный рост количества клиентов-афроамериканцев.