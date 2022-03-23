Вашингтон, 23 марта, 2022, 23:04 — ИА Регнум. Студии Santa Monica Studio и Jetpack Interactive выпустили обновление 1.0.9 к ПК-версии God of War, которое, как отмечают разработчики, может повысить производительность игры на 20%. Об этом 23 марта сообщает портал DSOGaming.

Santa Monica Studios Скриншот игрового процесса игры God of War

Авторы игры отметили в описании к патчу, что он «отбрасывает» «лишние» мелкие объекты в определённых локациях, что серьёзно снижает нагрузку на процессор. Таким образом, обновление должно решить проблему с производительностью God of War на ПК, оборудованных процессорами AMD, о которой ранее сообщали некоторые геймеры. Обновление также решает проблему иных сбоев в работе игры.

Напомним, релиз ПК-версии God of War состоялся 17 февраля 2022 года. До этого игра являлась эксклюзивом консолей PlayStation 4, на ней она вышла 20 апреля 2018-го.