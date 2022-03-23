Москва, , 22:56 — REGNUM Объём внешнеторгового оборота России в январе 2022 года вырос на 59,3% в годовом выражении и составил $70,7 млрд. Такие данные приводит 23 марта Федеральная служба государственной статистики (Росстат).

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Как уточняется, экспорт России в январе увеличился на 72% в годовом выражении и составил $45,9 млрд, импорт вырос на 40,1% — до $24,8 млрд.

Сальдо торгового баланса осталось положительным и составило $21,2 млрд против $9 млрд в январе прошлого года.

Согласно данным Росстата, в общем объёме внешнеторгового оборота России в январе 38,9% пришлось на страны Европейского союза, 33,6% — на страны Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества (Китай, Южная Корея, США и Япония), 9,7% — на страны СНГ.