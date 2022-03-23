Вашингтон, 23 марта, 2022, 23:39 — ИА Регнум. Американский актёр Николас Кейдж заявил, что снялся в ряде фильмов для того, чтобы справиться с финансовыми трудностями. Информацию об этом опубликовало издание People 23 марта.

Kirk Weaver Николас Кейдж

По словам актёра, в 2009 году он испытывал сильные финансовые трудности, не имея возможности помогать материально себе и родной матери, поэтому согласился на участие в ряде неудачных кинолент. Примечательно, что окончательно Кейдж сумел закрыть все долги лишь в 2020 году.

Напомним, что Николас Кейдж начал кинокарьеру в 1981 году. Всего актёр сыграл в более чем 100 фильмах.