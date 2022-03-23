Нью-Йорк, США, 23 марта, 2022, 22:49 — ИА Регнум. Актриса Джина Дэвис покинула проект многосерийной юридической драмы канала CBS в середине производства пилотного эпизода. Об этом 23 марта сообщает портал Deadline.

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Предполагалось, что в рамках проекта этого сериала, который пока не получил официального названия, произойдёт возвращение Дэвис на малые экраны. Издание отметило, что актриса решила покинуть шоу уже после того, как начались съёмки первого эпизода.

Пока нет информации о том, почему Дэвис приняла такое решение. Заменить её в роли может Марша Гей Харден, ранее снявшаяся в шоу CBS «Реанимация», сейчас она ведёт переговоры с телеканалом по этому поводу.

Напомним, Джина Дэвис была удостоена премии «Оскар» за роль второго плана в фильме «Турист поневоле». Она также снялась в таких известных картинах, как «Муха», «Битлджус», «Тельма и Луиза», «Агент Ева», «Остров головорезов» и других.