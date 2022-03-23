Вашингтон, , 22:47 — REGNUM Мадлен Олбрайт, экс-госсекретарь США, умерла в возрасте 84 лет. Она страдала от онкологического заболевания. В интернете о её смерти сообщили члены семьи Олбрайт.

Мадлен Олбрайт

Напомним, Олбрайт занимала должность госсекретаря США с 1997 по 2001 год, до этого она с 1993 по 1997 год являлась в ООН американским постпредом (в период президентства Билла Клинтона).

Олбрайт приписывают заявление о том, что Россия якобы несправедливо единолично владеет Сибирью. Между тем, Олбрайт отрицала, что говорила так.