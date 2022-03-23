Вашингтон, , 22:45 — REGNUM В США в феврале упали продажи семейных коттеджей на фоне роста ставок на ипотеку и повышения цен на жилье, сообщает 23 марта Reuters.

Флаг США

Согласно данным министерства торговли США, в феврале продажи новых домов снизились на 2% в годовом выражении с учетом сезонных колебаний — до 772 тысяч единиц.

Отмечается, что рост цен на недвижимость вытеснил с рынка некоторых покупателей, которые впервые задумывались приобрести жилье.

Продажи снижаются второй месяц подряд, однако показатели всё ещё остаются выше допандемического уровня. При этом экономисты считают, что рынок нового жилья все же будет развиваться в 2022 году при условии, что ставки по ипотечным кредитам не поднимутся еще выше.