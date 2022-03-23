Рим, 23 марта, 2022, 22:44 — ИА Регнум. В начале двухтысячных при оценке потенциальной численности общих сил обороны ЕС говорилось о 150 тысячах военнослужащих, заявил 23 марта премьер-министр Италии Марио Драги.

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Именно от этой цифры и надо отталкиваться, вновь возвращаясь к теме, отметил он.

Ранее Драги заявил, что Италии следует повысить военные расходы до 2% ВВП в соответствии с нормативами НАТО, при этом ряд итальянских политиков, включая и Драги, отметили, что в усилении нуждается оборона ЕС целиком, а не отдельно Италии.