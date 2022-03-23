Приштина, , 22:55 — REGNUM Министр юстиции Косово Альбулена Хаджиу 23 марта выступила с пресс-конференцией, в ходе которой сообщила о намерении поехать в Гаагу в конце 2022 года, чтобы провести встречи со всеми бывшими лидерами Армии освобождения Косово, обвиняемыми Специальным трибуналом по Косово в военных преступлениях.

Альбулена Хаджиу Md.rks-gov.net

При этом, как сообщает албанское новостное агентство Telegrafi, Хаджиу подчеркнула, что за год своей работы она доказала, что к власти могут прийти некоррумпированные политики. Главной целью своей работы она назвала чистку системы правосудия от лиц с плохой репутацией.

Напомним, ныне находящиеся в Гааге за решеткой по обвинению в убийствах и пытках бывшие лидеры УЧК ранее были соперниками «Движения за самоопределение» на политической арене и фактически «закидали шапками» первое правительство этой партии в 2020 году при поддержке США.

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