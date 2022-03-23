Москва, 23 марта, 2022, 22:43 — ИА Регнум. В Телеграмм-канале «Политкруги» состоялась неформальная дискуссия на тему «ВыМЕТАйтесь: блокировка сервисов медиакорпорации в России.

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Основная особенность интерактивного Telegram-канала состоит в том, что его участники общаются друг с другом с помощью видеосообщений.

В обсуждении приняли участие генеральный директор Всероссийского центра изучения общественного мнения ВЦИОМ Валерий Фёдоров, вице-президент Российской ассоциации политических консультантов Алексей Куртов, директор Департамента региональных программ Экспертного института социальных исследований Дарья Кислицына, политический обозреватель радиостанции «Говорит Москва» Александр Асафов, специальный корреспондент Деловой газеты «Взгляд» Алексей Нечаев, политический консультант, член экспертного клуба «Дигория» Алексей Ярошенко. Модератором выступил автор телеграм-канала «Записки политолога» Илья Гераскин.

Первая встреча была посвящена одной из самых активно обсуждаемых и резонансных тем последних дней, а именно — блокировке сервисов медиакорпорации Meta (организация, деятельность которой запрещена в РФ). В ходе откровенной дискуссии в новом видео-формате спикеры рассмотрели первопричины блокировок, социально-политические эффекты, последствия и открывающиеся возможности.

«Блокировка Меты (организация, деятельность которой запрещена в РФ) была логичной и справедливой, они начали не только допускать, но и откровенно поощрять русофобскую и античеловеческую политику. Компания не только не блокировала призывы к убийству русских и российских солдат, но и своим заявлением об отказе блокировки поощряла такую повестку — это акт информационного терроризма. Всё это попытка запугать Россию и российское общество, мы этого не дадим» — отметил Алексей Ярошенко.

Предысторию развития вопроса раскрыл Александр Асафов: «Уже не секрет, что Meta (организация, деятельность которой запрещена в РФ) повсеместно использует своё информационное влияние как в ходе внутренних электоральных процессов США, так и за их пределами, становясь инструментом американского влияния даже во время «цветных революций. Серьёзное давление на Марка Цукерберга ещё при победе Дональда Трампа на выборах президента США — «Фейсбук (организация, деятельность которой запрещена в РФ) выполняет политические задачи, когда это необходимо».

Повестку комфортной социализации и социального общения наших граждан, в ходе дискуссии затронул Алексей Куртов. Политолог признался: «Блокировки могут привести к определённому дискомфорту для пользователей, которые привыкли к их использованию и годами находились в своей «зоне комфорта».

Алексей Нечаев отметил: «Блокировка Инстаграм (организация, деятельность которой запрещена в РФ) и Фейсбук (организация, деятельность которой запрещена в РФ) мешает нам доносить свою точку зрения до украинской аудитории, в том числе, и до зарубежной аудитории. Они давали нам возможности мониторинга трендов, которые задавал наш «противник» и контратаковать его там. Кроме того, с самого начала конфликта, потенциально «буйные головы» в России начали проявлять себя публично, что было довольно удобно с точки зрения мониторинга и наблюдения».

Отдельно ведущими экспертами социально-политической сферы был отмечен рост популярности отечественных соцсетей и российских платформ на фоне блокировки сервисов Meta (организация, деятельность которой запрещена в РФ), выделены особенности переформатирования моделей коммуникации в интернете, адаптации контента и аудитории к новым социальным сетям.

Особую оживлённость экспертов вызвало обсуждение реакций российских депутатов и губернаторов, не обошли вниманием и факторы формирования общественного мнения относительно данного вопроса.

Валерий Фёдоров отметил, что «больших проблем с освоением Вконтакте и Одноклассников у губернаторов и депутатов не будет. Они свой «рубикон» давно перешли, когда начали переходить в Инстаграм (организация, деятельность которой запрещена в РФ), это было сложно, но получилось, многим даже понравилось».

Эксперт считает, что граждане нуждаются в информационной поддержке со стороны своих избранников, логично, что те ответят взаимностью и будут поддерживать граждан.

Также по данному вопросу высказалась Дарья Кислицина — «Молодцы те, кто изначально вел аккаунты в социальных сетях, так как сразу захеджировались от рисков. Часть аудитории потерялась, поэтому сейчас стоит большая задача по её восстановлению. Мы также видим массовый переход в отечественные сети тех, у кого их не было. Естественная санация позволяет адаптироваться к новым форматам и упрощать подачу информации».

Справка:

«Политкруги» — первая digital-площадка открытой дискуссии в политическом сегменте Телеграмм. Главный принцип канала — честно, доступно и оперативно разъяснять сигналы, риски, реакции и эффекты ключевых событий инфополя и общественно-политического ландшафта.

Участники дискуссии выступают без подготовленных докладов, ориентируясь только на текущую повестку.