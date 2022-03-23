23 марта 2022 | Время чтения 3 мин

Джейн Спай, , 23:35 — REGNUM Премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона обвиняют в том, что он ставит под угрозу безопасность информации государственного уровня. Суд опубликовал документы, которые подтверждают получение подробной информации о государственных делах через WhatsApp, это может нарушать закон о ведении публичных записей.

Всевидящее око Александр Горбаруков © ИА REGNUM

Бывший помощник премьер-министра Доминик Каммингс опубликовал в своем блоге скриншоты переписок с Борисом Джонсоном, в которых обсуждались решения, связанные с пандемией COVID-19, в том числе бывший «безнадежный» министр здравоохранения Мэтт Хэнкок.

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Доминик Каммингс UK Parliament

В правительстве заявляют, что информация из «красного ящика» премьера отправляется через мессенджер для «административной простоты», при этом для обмена секретной информацией у министров есть защищенные каналы.

В комментариях отметили, что делать поспешные выводы о «несохранности» государственной информации в руках премьер-министра не стоит, потому что его телефон может быть защищен от возможных взломов и утечек.

«Все зависит от того, какие устройства он использует и какое программное обеспечение. Если это обычное устройство «с полки», тогда я сомневаюсь в его способности хранить секреты. Если оно были предоставлено службами безопасности, «и что тогда», — прокомментировал @CraigRood.

Некоторые пользователи верят в то, что WhatsApp — это безопасный сервис, поэтому ситуация с «правительством по WhatsApp» это не так уж и страшно.

«WhatsApp — это сервис, который пользуется шифрованием. Я конечно не фанат Бориса Джонсона, но просто название мессенджера заставляет ситуацию казаться хуже, чем она есть на самом деле», — считает @PaulDHedenan.

«Хорошо, сообщения защищены сквозным шифрованием, так что я не вижу проблемы здесь», — отметил @NealOKelly.

Ряд пользователей объяснил, что сквозное шифрование, которое используется для защиты сообщений в WhatsApp, не обеспечивает безопасность информации после того, как она была получена адресатом, даже если премьер-министр доверяет получателю.

«Каждое сообщение, которое защищено сквозным шифрованием, будет бесполезно, если оно будет перехвачено посреди пути, только если на дешифровку не потратят несколько лет. Но когда оно получено, его можно увидеть, что может привести к различным последствиям», — написал @Zzzyax.

«Я уверен, что конфиденциальную правительственную информацию нужно сообщать только по каналам, которые проверены службами безопасности. Да, они зашифрованы, но вы находитесь во власти потенциальных уязвимостей и технической надежности частной иностранной компании», — считает @AlexLepretre.

Часть пользователей отметила, что их уже не удивляет новость о том, что Борис Джонсон совершил что-то непрофессиональное.

«Он хоть что-то может не делать неправильно?» — спросил @wililam99.

«Это лучше, чем голубем!» — прокомментировал @stuuuuuey.

«Шокирован, что он не получает их в раскрасках», — отметил @OliWood11.

«Скорее всего сообщения в виде эмоджи, чтобы ему легче было понимать, что происходит», — добавил @HaradineRichard.

В комментариях отметили, что это в очередной раз подтверждает, что Борис Джонсон некомпетентен, и что он может представлять опасность для Великобритании, именно поэтому его необходимо немедленно убрать с такой важной должности.

«Человеку не доверяли секретные бумаги в министерстве иностранных дел, потому что он был угрозой безопасности. Он не едет на саммит США и Евросоюза по Украине, потому что он представляет угрозу безопасности. Сейчас это. Он — угроза безопасности, и его нужно выпроводить с Даунинг-стрит. Где службы безопасности?» — считает @MarionJones100.

Пользователи также отметили, что теперь стала понятна причина «странных» внутриполитических решений — премьер-министр просто не считает нужным прочитать полностью доклад и делает выводы на основании сообщений в WhatsApp.

«Кто пишет ему саммари? Он полностью материал читает? Так премьером можно легко манипулировать, особенно людям, которые контролируют поток информации. Не удивительно, что он принимает такие катастрофические решения», — прокомментировал @GardeningAtNight.