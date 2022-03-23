Лондон, 23 марта, 2022, 22:36 — ИА Регнум. 23-летний опорный полузащитник лондонского «Вест Хэма» и сборной Англии по футболу Деклан Райс может сменить клубную прописку в ближайшее летнее трансферное окно.

(сс) Tom Футбольный клуб «Вест Хэм Юнайтед»

Как сообщает издание Sky Sports, руководство «молотобойцев» готово отпустить Деклана Райса, если поступит предложение в размере 150 миллионов фунтов (180 миллионов евро). При этом трансферная стоимость Райса, по оценкам портала transfermarkt, составляет 75 миллионов евро.

В текущем сезоне Деклан Райс принял участие в 38-ми матчах за «Вест Хэм» во всех турнирах, в которых отметился четырьмя забитыми мячами, четырьмя результативными передачами и получил девять желтых карточек.