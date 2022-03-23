Монреаль, Канада, 23 марта, 2022, 22:34 — ИА Регнум. Канадская машиностроительная компания Bombardier отменила заказы на самолеты на фоне западных санкций в отношении России, сообщает 23 марта Reuters.

Bombardier

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Главный исполнительный директор компании Эрик Мартель, выступая перед журналистами после заседания монреальского Совета по международным отношениям, заявил, что ситуацию возможно стабилизировать благодаря высокому спросу на бизнес-самолеты.

По его словам, в компании российскими санкциями занимаются около дюжины юристов, а самыми сложными вопросами на сегодняшний день являются логистика и замена запасных частей.