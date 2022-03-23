Рим, 23 марта, 2022, 22:29 — ИА Регнум. Граждане Италии начали сокращать повседневные личные расходы практически по всем направлениям, следует из опубликованных 23 марта итогов опроса SWG.

Италия

Сокращают расходы на развлечения 68% респондентов, на покупку продуктов — 67%, на отдых — 64%, на здоровье — 55% и т.д.

В 2022 году стоимость газа для потребителей Италии выросла вдвое, стоимость электричества — втрое, цена на бензин — в полтора раза (после временного снижения величины акцизов цена сократилось, и вместо потребителей потери легли на бюджет страны). Руководители тысяч компаний из разных сфер экономики отмечают, что такая ситуация ставит их на грань рентабельности. Фиксируется рост цен на 10−20 и более процентов на все основные продукты питания. По предварительным оценкам, темпы роста ВВП страны сократятся на треть, а инфляция (уже достигшая рекордных за 27 лет 6%) продолжит расти.