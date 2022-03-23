Анкара, 23 марта, 2022, 22:29 — ИА Регнум. 23-летний атакующий полузащитник «Галатасарая» и сборной Турции по футболу Керем Актюркоглу попал в сферу интересов двух клубов, выступающих в Английской Премьер-лиге. Как сообщает издание Aksam, в услугах Актюркоглу заинтересованы «Арсенал» и «Тоттенхэм».

ФК Галатасарай

В текущем сезоне Керем Актюркоглу принял участие в 42-х матчах за «Галатасарай» во всех турнирах, в которых отметился одиннадцатью забитыми мячами и шестью результативными передачами.

Актюркоглу выступает за «Галатасарай» с 2 сентября 2020 года после перехода из «Эрзинджанспора» на правах свободного агента. На данный момент трансферная стоимость турецкого полузащитника, по оценкам портала transfermarkt, составляет 11 миллионов евро. Соглашение футболиста с «Галатасараем» рассчитано до 30 июня 2026 года.