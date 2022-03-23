Приштина, , 22:52 — REGNUM Правительство Косово 23 марта одобрило выделение €100 тысяч на отправку первой партии гуманитарной помощи на Украину.

Гуманитарная помощь Souzdobro.ru

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Как сообщает албанское новостное агентство Telegrafi, соответствующее предложение было внесено МИД Косово. Посылка будет состоять из продуктов, сделанных в Косово.

Глава МИД Косово Доника Гервала-Шварц заявила, что в Косово понимают, каково это «бороться за свободу и справедливость, когда каждый гражданин вынужден покинуть свой дом».

Ранее в Косово предоставили временное убежище 20 украинским журналистам и присоединились к западным санкциям против России.

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