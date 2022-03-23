Токио, 23 марта 2022, 22:26 — REGNUM Студия FromSoftware выпустила обновление игры Elden Ring, устраняющее серьёзную уязвимость, которая позволяла хакерам портить сохранения геймеров. Об этом 23 марта сообщает портал Eurogamer.
Разработчики опубликовали примечания к патчу 1.03.2 на странице проекта. Они пояснили, что обновление исправляет ошибку онлайн-режима Elden Ring, из-за которой некоторые игроки могли «телепортировать» других на «неправильные координаты карты». Кроме того, оно также исправляет ошибку, которая проявлялась при прохождении одной квестовой цепочки.
Издание отметило, что пока нет уверенности в том, что этот новый патч полностью остановит хакеров, но, по крайней мере, FromSoftware дала понять геймерам, что они могут снова включить режим мультиплеера, не боясь за свои сохранения.
Для справки: впервые вышеупомянутая уязвимость многопользовательского режима была обнаружена в январе 2022 года в другой игре игре FromSoftware — Dark Souls III. Позже выяснилось, что она также присутствует в Elden Ring. Как отмечали эксперты, злоумышленники, используя эту уязвимость, портили сохранения геймеров, из-за чего их персонажи оказывались под картой и попали в бесконечную «петлю смерти».
Читайте ранее в этом сюжете: Хакеры повреждают файлы сохранений игры Elden Ring