Токио, 23 марта, 2022, 22:26 — ИА Регнум. Студия FromSoftware выпустила обновление игры Elden Ring, устраняющее серьёзную уязвимость, которая позволяла хакерам портить сохранения геймеров. Об этом 23 марта сообщает портал Eurogamer.

Скриншот из игры Elden Ring Elden Ring

Разработчики опубликовали примечания к патчу 1.03.2 на странице проекта. Они пояснили, что обновление исправляет ошибку онлайн-режима Elden Ring, из-за которой некоторые игроки могли «телепортировать» других на «неправильные координаты карты». Кроме того, оно также исправляет ошибку, которая проявлялась при прохождении одной квестовой цепочки.

Издание отметило, что пока нет уверенности в том, что этот новый патч полностью остановит хакеров, но, по крайней мере, FromSoftware дала понять геймерам, что они могут снова включить режим мультиплеера, не боясь за свои сохранения.

Для справки: впервые вышеупомянутая уязвимость многопользовательского режима была обнаружена в январе 2022 года в другой игре игре FromSoftware — Dark Souls III. Позже выяснилось, что она также присутствует в Elden Ring. Как отмечали эксперты, злоумышленники, используя эту уязвимость, портили сохранения геймеров, из-за чего их персонажи оказывались под картой и попали в бесконечную «петлю смерти».