Рим, , 22:25 — REGNUM Увеличение военных расходов до 2% ВВП само по себе не поможет усилить обороноспособность Италии, заявил 23 марта лидер леволиберальной Демократической партии Энрико Летта.

Энрико Летта (сс) Chatham House

Следует усиливать общую систему обороны ЕС, тогда каждая страна Евросоюза будет и лучше защищена, и сможет тратить на оборону меньше средств, полагает он.

Ранее премьер-министр Италии Марио Драги заявил, что стране следует выполнить данное НАТО обещание и увеличить долю военных расходов до 2% ВВП.