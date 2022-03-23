Рим, 23 марта 2022, 22:25 — REGNUM Увеличение военных расходов до 2% ВВП само по себе не поможет усилить обороноспособность Италии, заявил 23 марта лидер леволиберальной Демократической партии Энрико Летта.
Следует усиливать общую систему обороны ЕС, тогда каждая страна Евросоюза будет и лучше защищена, и сможет тратить на оборону меньше средств, полагает он.
Ранее премьер-министр Италии Марио Драги заявил, что стране следует выполнить данное НАТО обещание и увеличить долю военных расходов до 2% ВВП.