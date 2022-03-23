Либералы Италии: усиливать нужно не армию страны, а армию ЕС
Рим, 23 марта, 2022, 22:25 — ИА Регнум. Увеличение военных расходов до 2% ВВП само по себе не поможет усилить обороноспособность Италии, заявил 23 марта лидер леволиберальной Демократической партии Энрико Летта.
(сс) Chatham House
Энрико Летта
Следует усиливать общую систему обороны ЕС, тогда каждая страна Евросоюза будет и лучше защищена, и сможет тратить на оборону меньше средств, полагает он.
Ранее премьер-министр Италии Марио Драги заявил, что стране следует выполнить данное НАТО обещание и увеличить долю военных расходов до 2% ВВП.