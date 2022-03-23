Рим, 23 марта, 2022, 22:25 — ИА Регнум. Увеличение военных расходов до 2% ВВП само по себе не поможет усилить обороноспособность Италии, заявил 23 марта лидер леволиберальной Демократической партии Энрико Летта.

(сс) Chatham House Энрико Летта

Следует усиливать общую систему обороны ЕС, тогда каждая страна Евросоюза будет и лучше защищена, и сможет тратить на оборону меньше средств, полагает он.

Ранее премьер-министр Италии Марио Драги заявил, что стране следует выполнить данное НАТО обещание и увеличить долю военных расходов до 2% ВВП.