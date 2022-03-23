Вашингтон, 23 марта, 2022, 22:33 — ИА Регнум. Выручка сети фастфуда Arby's выросла на $8,2 млн после премьеры композиции Spicy Fish американского рэпера Pusha T, в которой он раскритиковал McDonald’s. Информацию об этом приводит Complex 23 марта.

Скриншот YouTube Pusha T

Известно, что в опубликованной песне музыкант выразил недовольство одним из наиболее популярных бургеров сети McDonald’s, что положительно сказалось на доходах прямого конкурента. Примечательно, что это сотрудничество стало первым для Pusha T и Arby's.

Напомним, что в 2022 году Pusha T планирует выпустить свой новый студийный альбом. Будущая пластинка станет четвёртым полноформатным проектом артиста.