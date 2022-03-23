София, , 22:22 — REGNUM Дипломатический ответ намерен дать послу России в Болгарии Элеоноре Митрофановой болгарский премьер-министр Кирил Петков.

Болгария Ольга Шклярова © ИА REGNUM

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Комментируя заявление Митрофановой, которая в интервью российскому телеканалу выразила точку зрения по теме российской спецоперации на Украине (используя данные общественного мнения в Болгарии), Петков сказал:

«На оперативном заседании правительства обсуждали высказывания посла России, ей в той или иной форме будет дан дипломатический ответ».

Он считает неприемлемым высказывание иностранного дипломата, сделанное якобы против правительства Болгарии и от имени болгарского народа.

Со своей стороны, болгарский министр иностранных дел Теодора Генчовская назвала заявление Митрофановой «вмешательством во внутренние дела» республики.

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