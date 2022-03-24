Москва, , 01:03 — REGNUM Как технически будет проводиться всеукраинский референдум — неясно. Об этом 23 марта заявил корреспонденту ИА REGNUM член Совета по межнациональным отношениям при президенте РФ, политолог Богдан Безпалько.

Зеленский Александр Горбаруков © ИА REGNUM

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«Остаётся непонятным, как технически Владимир Зеленский сможет организовать голосование на референдуме по договоренностям с Россией. Как будут голосовать жители Крыма, ДНР и ЛНР? Как вообще будут голосовать люди, проживающие на территориях, занятых сейчас ВС РФ?», — задается вопросом эксперт.

Политолог также напомнил, что порядка 3 млн. граждан Украины покинуло страну и переехало в Молдавию и страны ЕС. Каким образом будет учитываться мнение этих людей, также остаётся непонятным.

Напомним, что 21 марта президент Украины Владимир Зеленский заявил о намерении вынести на всеукраинский референдум вопросы по изменению Конституции Украины и договорённостям с РФ, если таковые будут достигнуты.