Москва, , 00:58 — REGNUM Референдум, который хочет провести Владимир Зеленский, с точки зрения украинского же законодательства будет считаться незаконным. Об этом 23 марта заявил корреспонденту ИА REGNUM член Совета по межнациональным отношениям при президенте России, политолог Богдан Безпалько.

Зеленский Александр Горбаруков © ИА REGNUM

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«Да, президент Украины может объявить о проведении всеукраинского референдума, это позволяют ему сделать статьи конституции Украины 69−74, 85, 92, 106, 155, 156», — заявил эксперт.

Вместе с тем, по словам политолога, непонятно, как будут вноситься в конституцию Украины изменения в случае эвентуальных результатов, нежелательных для Зеленского — признания ЛНР и ДНР в качестве самостоятельных государств, а также российского суверенитета над Крымом.

«Ряд статей конституции Украины прямо запрещает вносить в нее изменения. Это статьи 132 и 133, определяющие территориальное устройство Украины. Статья 157 прямо запрещает «ликвидацию независимости либо на нарушение территориальной целостности Украины», а также гласит, что «Конституция Украины не может быть изменена в условиях военного или чрезвычайного положения», — отметил политолог.

Напомним, что президентом Владимиром Зеленским 23 февраля на Украине было объявлено чрезвычайное, а 24 февраля — военное положение на всей территории страны.

Таким образом, по словам Безпалько, Зеленский обещает провести референдум, который в соответствии с Конституцией Украины будет считаться незаконным, и чьи результаты будут считаться юридически ничтожными.

«Иными словами, помимо затягивания переговоров, Зеленский предлагает России купить кота в мешке», — заключил эксперт.

Напомним, что 21 марта президент Украины Владимир Зеленский заявил, что планирует вынести договорённости с Россией, если они будут достигнуты, на всеукраинский референдум.