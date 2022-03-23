Москва, 24 марта, 2022, 00:58 — ИА Регнум. Референдум, который хочет провести Владимир Зеленский, с точки зрения украинского же законодательства будет считаться незаконным. Об этом 23 марта заявил корреспонденту ИА REGNUM член Совета по межнациональным отношениям при президенте России, политологБогдан Безпалько.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Зеленский

Следите за развитием событий в трансляции: ««Во славу России!»: военная спецоперация на Украине — трансляция»

«Да, президент Украины может объявить о проведении всеукраинского референдума, это позволяют ему сделать статьи конституции Украины 69−74, 85, 92, 106, 155, 156», — заявил эксперт.

Вместе с тем, по словам политолога, непонятно, как будут вноситься в конституцию Украины изменения в случае эвентуальных результатов, нежелательных для Зеленского — признания ЛНР и ДНР в качестве самостоятельных государств, а также российского суверенитета над Крымом.

«Ряд статей конституции Украины прямо запрещает вносить в нее изменения. Это статьи 132 и 133, определяющие территориальное устройство Украины. Статья 157 прямо запрещает «ликвидацию независимости либо на нарушение территориальной целостности Украины», а также гласит, что «Конституция Украины не может быть изменена в условиях военного или чрезвычайного положения», — отметил политолог.

Напомним, что президентом Владимиром Зеленским 23 февраля на Украине было объявлено чрезвычайное, а 24 февраля — военное положение на всей территории страны.

Таким образом, по словам Безпалько, Зеленский обещает провести референдум, который в соответствии с Конституцией Украины будет считаться незаконным, и чьи результаты будут считаться юридически ничтожными.

«Иными словами, помимо затягивания переговоров, Зеленский предлагает России купить кота в мешке», — заключил эксперт.

Напомним, что 21 марта президент Украины Владимир Зеленский заявил, что планирует вынести договорённости с Россией, если они будут достигнуты, на всеукраинский референдум.