Роскомнадзор ограничил доступ к News.Google на территории России
Москва, 23 марта, 2022, 22:05 — ИА Регнум. Об ограничении на территории России доступа к интернет-сервису News. Google сообщает 23 марта Роскомнадзор.
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Мера принята в связи с тем, что через этот ресурс в интернете распространяются материалы, содержащие недостоверную информацию о ходе спецоперации ВС России на Украине.
Напомним, Россия с 24 февраля проводит на территории Украины спецоперацию в поддержку Донбасса. Параллельно ведутся переговоры с Украиной: Москва обозначила ряд своих условий.