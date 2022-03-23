Москва, 23 марта, 2022, 22:05 — ИА Регнум. Об ограничении на территории России доступа к интернет-сервису News. Google сообщает 23 марта Роскомнадзор.

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Следите за развитием событий в трансляции: «Во славу России!»: военная спецоперация на Украине — трансляция»

Мера принята в связи с тем, что через этот ресурс в интернете распространяются материалы, содержащие недостоверную информацию о ходе спецоперации ВС России на Украине.

Напомним, Россия с 24 февраля проводит на территории Украины спецоперацию в поддержку Донбасса. Параллельно ведутся переговоры с Украиной: Москва обозначила ряд своих условий.