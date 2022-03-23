Нарьян-Мар, , 22:01 — REGNUM В НАО увеличат квоту на льготные авиабилеты до Архангельска, сообщает окружная администрация.

Помимо увеличения квоты на места до Архангельска, добавятся новые категории граждан, которые могут воспользоваться льготой. Сейчас это дети и молодежь в возрасте до 23 лет и пенсионеры. С 1 мая к ним добавятся многодетные семьи, инвалиды I группы любого возраста и сопровождающее лицо, дети-инвалиды и сопровождающее лицо, а также инвалиды с детства II или III группы. Цена билета по спецтарифу — пять тысяч рублей. Для указанных категорий граждан уже действуют специальные тарифы на билеты из Нарьян-Мара до Москвы. Московские рейсы субсидируются из федерального бюджета, рейсы до Архангельска — за счёт бюджета Ненецкого автономного округа.

«В нынешних экономических условиях авиакомпании российские оказались в невероятно сложном положении. Это связано с тем, что воздушные суда, на которых они летают, оказались под санкциями. Запад отзывает лётные сертификаты, перестаёт обслуживать воздушные суда. И в этой ситуации для нас самое важное — обеспечить жителей доступными авиабилетами», — отметил губернатор НАО Юрий Бездудный.

Как сообщил глава департамента строительства, ЖКХ, энергетики и транспорта Павел Масюков, анализ увеличения цен на билеты, которое наблюдалось у некоторых авиакомпаний, связано с удорожанием топлива и запчастей.

«Что касается тех маршрутов, которые мы сейчас субсидируем, — Санкт-Петербург, Киров, Сыктывкар, Казань, а также Сочи и Симферополь, запланированные на лето, — по ним цена устойчивая. Она уже определена и повысить её авиакомпании не могут», — отметил он.

Как сообщало ИА REGNUM, в аэропорту Нарьян-Мара закрыли антиковидный пост.