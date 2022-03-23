Жителям НАО увеличат квоту на льготные билеты до Архангельска
Нарьян-Мар, 23 марта, 2022, 22:01 — ИА Регнум. В НАО увеличат квоту на льготные авиабилеты до Архангельска, сообщает окружная администрация.
Помимо увеличения квоты на места до Архангельска, добавятся новые категории граждан, которые могут воспользоваться льготой. Сейчас это дети и молодежь в возрасте до 23 лет и пенсионеры. С 1 мая к ним добавятся многодетные семьи, инвалиды I группы любого возраста и сопровождающее лицо, дети-инвалиды и сопровождающее лицо, а также инвалиды с детства II или III группы. Цена билета по спецтарифу — пять тысяч рублей. Для указанных категорий граждан уже действуют специальные тарифы на билеты из Нарьян-Мара до Москвы. Московские рейсы субсидируются из федерального бюджета, рейсы до Архангельска — за счёт бюджета Ненецкого автономного округа.
Как сообщил глава департамента строительства, ЖКХ, энергетики и транспорта Павел Масюков, анализ увеличения цен на билеты, которое наблюдалось у некоторых авиакомпаний, связано с удорожанием топлива и запчастей.
Как сообщало ИА REGNUM, в аэропорту Нарьян-Мара закрыли антиковидный пост.