Москва, 23 марта, 2022, 22:09 — ИА Регнум. В 2022 году состоится премия телеканала RU. TV в поддержку российской музыкальной индустрии. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили 23 марта в пресс-службе «Русской Медиагруппы».

Пресс-служба «Русской Медиагруппы» Выступление артистов

В премии примут участие Полина Гагарина, Дима Билан, группа «Земляне», Zivert, Ирина Дубцова, Artik & Asti, Клава Кока, Артур Пирожков, Маша Вебер, Мот, Niletto, Мари Краймбрери, Ольга Бузова, Слава, HammAli & Navai и многие другие. По словам генерального продюсера телеканала RU. TV Михаила Богомолова, мероприятие направлено на то, чтобы «поддержать талантливых исполнителей», которые «выбрали Россию» и «остаются настоящими русскими артистами».

Добавим, что премия RU. TV состоится 28 мая 2022 года. В качестве площадки для проведения мероприятия был выбран концертный зал «Крокус Сити Холл».