Рим, , 22:00 — REGNUM Правительство Италии «осознает», что «вооружённый конфликт» в относительной близости от территории страны может привести к нелегальным поставкам оружия в Италию и к тому, что это оружие получит организованная преступность, заявила 23 марта министр юстиции Марта Картабиа.

Итальянская мафия

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Правительство уже готовит профилактические меры, отметила она.

Есть основания полагать, что мафия постарается воспользоваться сложившейся в Европе социально-экономической ситуации и для ведения незаконных дел в экономической сфере (речь идет, в частности, о спекуляциях и незаконных поставках энергоресурсов), к этому в правительстве тоже готовы, добавила Картабиа.

Как сообщалось ранее, правительство Италии приняло решение «помочь Украине» отправкой 110 млн евро и военной техники, а также принять на своей территории ее граждан. В страну приехали уже более 60 тысяч жителей Украины. Часть из них направляются к родственникам и знакомым, вопросами приема остальных занимаются национальные и местные власти, а также общественные организации. На прием беженцев выделено 500 млн евро.