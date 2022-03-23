Москва, , 21:56 — REGNUM В социальной сети ОК зафиксировали рост активности предпринимателей: они стали продвигать свой бизнес в рекламном кабинете, чаще публиковать новый контент и создавать товары. Количество товаров, которые бизнесы размещают в ОК, вырослов 6 раз за неделю — до 200 тысяч в сутки.

Социальные сети ИА REGNUM

Кратный рост активности наблюдается в категориях «Красота и здоровье» (+268% страниц с товарами за неделю), «Строительство и ремонт» (+204%), «Бытовые услуги» (+202%), «Образование и репетиторы» (+196%), «Туризм и отдых» (+173%).

Малый и средний бизнес активно привлекает в ОК новых клиентов. За последний месяц число новых бизнесов, которые запустили продвижение в рекламном кабинете ОК, выросло в3 раза. В ОК можно вести свое дело как от личного профиля, так и от группы: продавать товары, находить новых клиентов с помощью внутреннего рекламного кабинета и общаться с ними в сообщениях или комментариях.

Для бизнеса в ОК запустится специальная серия обучающих семинаров. 30 мартав официальной группе ОК для бизнеса пройдет обучающий вебинар для бизнеса от сотрудников ОК: в прямом эфире можно будет узнать обо всех тонкостях работы в соцсети и задать свои вопросы. Также в ОК работает специально выделенная линия службы поддержки, где предприниматели могут оперативно получить ответ на любой вопрос по рекламному кабинету.

Изучить инструменты соцсети для бизнеса можно и самостоятельно: для этого на сайте ОК для бизнеса размещен подробный гайд, который охватывает все аспекты развития бизнеса онлайн — от создания страницы и контент-плана до работы со статистикой и рекламного продвижения. А в официальной группе ОК для бизнеса можно найти интересные кейсы по продвижению в соцсети и другие полезные материалы.