Кальяри, Италия, , 21:54 — REGNUM Участники туристического рынка Италии отмечают, что с введением санкций против «русских олигархов» сотни граждан страны потеряют рабочие места, а множество компаний и муниципалитетов — значительную часть доходов, передает Ansa 23 марта.

Италия Иван Шилов © ИА REGNUM

До начала пандемии коронавируса, в 2019 году, Италию посетили более полутора миллионов туристов из России, общая сумма их расходов составила чуть менее миллиарда евро, напомнили статистики.

Участники туристического рынка готовятся к тому, что из-за запретов на перелеты и иных санкций и контрсанкций все эти средства будут потеряны в полном объеме.

Для некоторых курортов, в частности, на Сардинии, отсутствие туристов из России (и не только «олигархов») станет труднопереносимым ударом, отметили собеседники агентства.