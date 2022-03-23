Москва, , 21:54 — REGNUM Россия вновь открыла гуманитарные коридоры на киевском, черниговском, сумском и харьковском направлениях, сообщил 23 марта на брифинге начальник Национального центра управления обороной России генерал-полковник Михаил Мизинцев.

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При этом, отметил Мизинцев, Киев снова не согласовал ни один коридор для мирных жителей.

«С 10:00 23 марта 2022 года российской стороной в 20-й раз вновь открыты гуманитарные коридоры на киевском, черниговском, сумском и харьковском направлениях — по одному гуманитарному коридору в Российскую Федерацию, и еще по одному — через подконтрольные киевским властям территории в сторону западных границ Украины. Из предложенных нами на текущие сутки маршрутов официальный Киев ни один гуманитарный коридор в очередной раз цинично не согласовал», — рассказал Мизинцев.

Вместо согласования коридоров, украинские власти заявили о своих 14 дополнительных маршрутах на киевском, донецком и луганском направлениях.

«Руководствуясь гуманитарными императивами, несмотря на жестокость и цинизм киевских властей по отношению к своим гражданам, категорически не допускающих любых попыток эвакуироваться в Российскую Федерацию, и исключительно для сохранения жизней мирного населения всеми возможными способами, мы согласились на все предложения украинской стороны без каких-либо дополнительных условий», — подчеркнул Мизинцев.

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