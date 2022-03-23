Лондон, , 21:48 — REGNUM Министерство обороны Великобритании обратилось к руководству сервиса видеохостинга YouTube с просьбой удалить размещенные на платформе видеозаписи разговора главы ведомства Бена Уоллеса с пранкером Лексусом (Алексеем Столяровым), выдававшим себя за украинского премьер-министра Дениса Шмыгаля.

Бен Уоллес © Richard Townshend

«Поскольку российское государство ответственно за подставной звонок, мы пишем вам, чтобы настоять на том, чтобы вы удалили (или хотя бы заблокировали] доступ к видеозаписям в соответствии с объявленной 11 марта политикой [компании] Google и [принадлежащего ей] YouTube», — говорится в размещенном в среду сообщении британского Министерства обороны. В своем заявлении ведомство указало, что видеоролики представляют «значительный риск национальной безопасности Великобритании», — сообщает ТАСС

Кроме того, в Министерстве обороны Соединенного Королевства утверждают, что видеозаписи о неисправной работе поставляемых Лондоном на Украину противотанковых ракет NLAW также являются дезинформацией. По мнению ведомства, распространение подобных сведений «оказывает разрушительное воздействие на моральный дух» украинских вооруженных сил.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 17 марта Бенн Уоллес сообщил, что стал жертвой неизвестного пранкера, который во время телефонного разговора выдавал себя за премьер-министра Украины. По его словам, «заподозрив неладное», он прервал разговор. Во время беседы, выложенной на YouTube, пранкер Лексус и Бен Уоллес обсудили ядерную программу Украины. В частности, британский министр, отвечая на просьбу пранкера, представившегося Денисом Шмыгалем, заявил, что в разработке ядерной программы Лондон «будет поддерживать Украину как друга в любом выборе».

На прошлой неделе глава британского МВД Прити Пател также рассказала о попытке пранкеров разыграть ее. Позднее стало известно, что пранкеры звонили и министру цифровых технологий, культуры, средств массовой информации и спорта Великобритании Надин Доррис.

Напомним, 11 марта YouTube проинформировал, что начал блокирововать аккаунты российских средств массовой информации, которые финансируются государством. Соответствующее решение было принято на фоне начала спецоперации РФ на Украине.

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