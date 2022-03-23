Лос-Анджелес, США, 23 марта, 2022, 22:02 — ИА Регнум. Американская актриса Сандра Буллок рассказала, что жалеет об участии в съёмках фильма «Скорость 2: Контроль над круизом». Об этом 23 марта пишет «Канобу».

Скриншот с YouTube Сандра Буллок

"У меня есть один фильм, о котором никто до сих пор не говорит, и я до сих пор стыжусь того, что была в нём», — начала актриса. «Он называется «Скорость 2». Я очень громко о нём высказывалась. В нём нет никакого смысла. Медленная лодка. Медленно плывёт к острову. Я жалею, что снялась в нём», — говорит она.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, Сандра Буллок решила приостановить свою актёрскую карьеру. По словам актрисы, это решение обусловлено желанием посвятить больше времени её семье.