Рим, 23 марта, 2022, 21:46 — ИА Регнум. Ведущие СМИ Италии 23 марта опубликовали сообщение об «атаке русских хакеров» на информационную инфраструктуру итальянской государственной железнодорожной компании.

Leland Francisco Хакеры

«Атака связана с российскими хакерами», — такой подзаголовок использовало, в частности, ведущее информагентство страны Ansa.

При этом в тексте того же сообщения отмечается, что, по данным следствия, «проследить происхождение атаки пока не представляется возможным».

СМИ Италии регулярно обвиняют «русских хакеров» в разнообразных преступлениях вплоть до попытки повлиять на исход президентских выборов. Сообщения о том, что «подозрения» не подтвердились, на первых полосах не появляются.