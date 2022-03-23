Рим, , 21:41 — REGNUM Прогноз роста экономики Италии в новых условиях «будет существенно пересмотрен», заявил 23 марта министр экономики Даниэле Франко.

Италия Ольга Шклярова © ИА REGNUM

Ранее аналитики выступили с предположением, что темпы роста ВВП Италии сократятся по меньшей мере на треть (на 1,7%).

Инфляция в Италии будет продолжать расти, констатировал также министр.

По данным статистиков, в марте 2022 года в Италии будет зафиксирован самый высокий уровень годовой инфляции за последние 27 лет — более 6%.

Причиной ухудшения экономической ситуации в Италии, по версии Франко, являются не санкции ЕС и не отказ от увеличения поставок газа и долгосрочных контрактов, а действия России на Украине.

В 2022 году стоимость газа для потребителей Италии выросла вдвое, стоимость электричества — втрое, цена на бензин — в полтора раза (после временного снижения величины акцизов цена сократилось, и вместо потребителей потери легли на бюджет страны). Руководители тысяч компаний из разных сфер экономики отмечают, что такая ситуация ставит их на грань рентабельности. Фиксируется рост цен на 10−20 и более процентов на все основные продукты питания.