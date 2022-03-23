Архангельск, 23 марта, 2022, 21:41 — ИА Регнум. В Архангельской области вынесен приговор экс-главе Виноградовского района Алексею Таборову. Он признан виновным в получении взятки, сообщает региональная прокуратура.

(сс) sajinka2 Коррупция

«Суд установил, что с 1 марта 2018 года по 28 марта 2019 года Таборов получил от индивидуального предпринимателя взятку в виде квартиры. За это администрация района должна была купить квартиры в возведенных предпринимателем домах. По версии суда, бывший чиновник действовал из корыстных побуждений в интересах начальника юридического отдела администрации района», — сообщили в ведомстве.

Экс-чиновник приговорен к 8,5 годам лишения свободы в колонии строго режима. Квартиру, которая стала взяткой, конфисковали в доход государства.

Как сообщало ИА REGNUM, в администрации Комсомольска-на-Амуре прошли обыски и задержания.