Москва, , 22:06 — REGNUM Профессиональные актёры дубляжа студии Red Head Sound собираются провести озвучку «Лунного рыцаря», несмотря на прекращение сотрудничества зарубежных кинокомпаний с Россией. Соответствующую информацию 23 марта приводит «Канобу».

Сериал «Лунный рыцарь» Скриншот YouTube

В настоящее время студия ведёт сбор средств на дубляж предстоящего сериала. Также в планах проекта находится озвучивание «Оби-Вана Кеноби».

Напомним, что премьера «Лунного рыцаря» намечена на 30 марта 2022 года. Показ сериала будет осуществляться на стриминговой платформе Disney+.

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