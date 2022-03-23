Вашингтон, , 21:37 — REGNUM США в ближайшее время представят новый пакет антироссийских санкций, заявил 23 марта журналистам советник американского президента по национальной безопасности Джейк Салливан.

Санкции Александр Горбаруков © ИА REGNUM

По его словам, новыми санкциями будут затронуты как частные лица, так и различные компании и организации.

«Мы, Соединенные Штаты, объявим пакет санкций завтра, которые относятся как к политическим фигурам, олигархам… так и к структурам. Это будет представлено завтра», — сказал Салливан.

Напомним, Джейк Салливан участвует в поездке президента США Джо Байдена в страны Европы для обсуждения ситуации на Украине и проведения внеочередного саммита НАТО.

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