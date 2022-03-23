Вашингтон, 23 марта, 2022, 21:37 — ИА Регнум. США в ближайшее время представят новый пакет антироссийских санкций, заявил 23 марта журналистам советник американского президента по национальной безопасности Джейк Салливан.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Санкции

По его словам, новыми санкциями будут затронуты как частные лица, так и различные компании и организации.

«Мы, Соединенные Штаты, объявим пакет санкций завтра, которые относятся как к политическим фигурам, олигархам… так и к структурам. Это будет представлено завтра», — сказал Салливан.

Напомним, Джейк Салливан участвует в поездке президента США Джо Байдена в страны Европы для обсуждения ситуации на Украине и проведения внеочередного саммита НАТО.