Нью-Йорк, США, , 21:37 — REGNUM Только с одобрения Совета Безопасности ООН может быть введена миротворческая миссия на Украине, сообщил 23 марта журналистам представитель Генсека ООН Стефан Дюжаррик.

Совет безопасности ООН Un.org

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Комментируя инициативу польских властей по введению на Украину, где Россия проводит спецоперацию по демилитаризации, миротворцев, Дюжаррик сказал:

«Очевидно, для создания любой миротворческой миссии нужно одобрение соответствующего мандата Советом Безопасности ООН».

Он добавил, что «для любой миротворческой миссии ООН важно, чтобы был мир, который можно поддерживать».

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в НАТО не одобрили идею Варшавы ввести миротворческий контингент на Украину.

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