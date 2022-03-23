Нью-Йорк, США, 23 марта 2022, 21:37 — REGNUM Только с одобрения Совета Безопасности ООН может быть введена миротворческая миссия на Украине, сообщил 23 марта журналистам представитель Генсека ООН Стефан Дюжаррик.
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Комментируя инициативу польских властей по введению на Украину, где Россия проводит спецоперацию по демилитаризации, миротворцев, Дюжаррик сказал:
Он добавил, что «для любой миротворческой миссии ООН важно, чтобы был мир, который можно поддерживать».
Как ранее сообщало ИА REGNUM, в НАТО не одобрили идею Варшавы ввести миротворческий контингент на Украину.
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