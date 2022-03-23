Рим, , 21:35 — REGNUM Надежды на быстрое восстановление экономики Италии после коронакризиса в настоящее время ослабевают, заявил 23 марта премьер-министр Марио Драги.

Евро Santeri Viinamäki

ЕС должен принять решение об общих мерах поддержки, как экономики в целом, так и энергетического сектора в частности, отметил он.

В 2022 году стоимость газа для потребителей Италии выросла вдвое, стоимость электричества — втрое, цена на бензин — в полтора раза (после временного снижения величины акцизов цена сократилось, и вместо потребителей потери легли на бюджет страны). Руководители тысяч компаний из разных сфер экономики отмечают, что такая ситуация ставит их на грань рентабельности. Фиксируется рост цен на 10−20 и более процентов на все основные продукты питания.