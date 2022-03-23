Вашингтон, 23 марта, 2022, 22:01 — ИА Регнум. Американский писатель Стивен Кинг приостановил сотрудничество по всем новым контрактам в России. Об этом 23 апреля сообщают «Ведомости».

Stephanie Lawton Стивен Кинг

О таком решении издательство «АСТ», которое выпускает романы Кинга, уведомил агент писателя. «Права на все ранее купленные произведения остаются за «АСТ» на всё время действия контрактов (ближайшие 3 — 4 года), а вот новых романов и продления истёкших прав какое-то ближайшее время действительно не будет», — рассказал представитель издательства.

Добавим, что релиз нового романа Стивена Кинга «Билли Саммерс» состоится в России 6 апреля 2022 года, а в цифровом формате он выйдет 15 апреля. Книга «на какое-то время» станет последней новинкой писателя на русском языке.

Ранее Стивен Кинг выступил с поддержкой украинцев. Он опубликовал в соцсетях фотографию, на которой позирует в футболке с надписью: «Я с Украиной».