Черкесск, 23 марта, 2022, 21:31 — ИА Регнум. В 2021 году в Карачаево-Черкесии отдохнули 1 млн 749 тысяч туристов, рост туристического потока по сравнению с предыдущим годом составил 15%, сообщили в пресс-службе главы и правительства региона.

Александр Погожев ИА REGNUM Горнолыжный курорт «Архыз»

Наиболее популярными направлениями у гостей республики остаются курорты «Домбай» и «Архыз», а также Тебердинский национальный парк. На курорте «Архыз» побывали 797 тыс. человек, в «Домбае» — 842 тыс. туристов. Набирающий популярность в последнее время туркомплекс «Медовые водопады» посетили 110 тыс. гостей.

В настоящее время для туристов в Карачаево-Черкесии развернуто около 12 тыс. мест размещения в 237 объектах гостиничного бизнеса.

Читайте также: Поток туристов в Карачаево-Черкесию в 2021 году вырос до 1,4 млн человек