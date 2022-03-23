Рим, , 21:28 — REGNUM Для выхода из ситуации, сложившейся на Украине, Евросоюз будет сохранять пространство для диалога с Китаем, заявил 23 марта премьер-министр Италии Марио Драги.

Китай Ольга Шклярова © ИА REGNUM

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Лидеры стран-членов ЕС едины в этой позиции, отметил он.

В Евросоюзе рассчитывают, что Пекин удастся уговорить «воздержаться от поддержки Москвы и увеличить усилия для достижения мира», добавил Драги.